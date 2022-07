Moto: Matisse ispira poster 2022 Gp San Marino-Riviera Rimini

Sono l'opera e il genio di Henri Matisse a ispirare il poster per l'edizione 2022 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini di motociclismo in programma sul circuito 'Marco Simoncelli' di Misano Adriatico il 4 settembre. Il manifesto disegnato da Aldo Drudi - creatore dei caschi di Valentino Rossi -, lanciato oggi e ribattezzato 'Il circuito impossibile dove prende forma la fantasia' è una sorta di compendio, per colori e immagini dei 15 anni della MotoGp tornata a correre sull'asfalto romagnolo dal 2007. Con questo poster, osserva Drudi, "volevamo dare l'idea della festa collettiva che comunica la settimana della MotoGP oltre a mostrare uno stile di vita che distingue i suoi protagonisti. Attorno a una sottile striscia di asfalto, appassionati di ogni provenienza si ritrovano, richiamati da una terra votata all'accoglienza e da uno sport che sa unire tecnologia e istinto, prodigi della ricerca e prodezze dei campioni".

Nel poster moto dalle ruote squadrate sbucano tra fiori, bandiere, numeri fluorescenti e soli infuocati, mentre androidi assistono alle evoluzioni di piloti i cui caschi potrebbero essere maschere tribali o volti di demoni orientali, rivisitati in chiave iper-contemporanea. "Per guidare una moto a più di 300 chilometri orari e sfidarsi all'ultima staccata - argomenta Drudi - servono coraggio e fantasia. Sono doti che avvicinano il pilota all'artista".