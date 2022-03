ARGENTINA Moto: saltano libere venerdì, materiali in ritardo. Quartararo favorito

La MotoGP in Argentina cambia il programma del fine settimana a Termas de Rio Hondo: le casse che trasportavano moto e il materiale di diversi team (in ritardo per il guasto a un cargo che si è dovuto fermare a Mombasa in Kenya) non arriveranno questa sera ma domani mattina. Il programma sarà dunque concentrato nella giornata di sabato con tre sessioni di libere per le tre categorie, oltre alle qualifiche.

La gara sudamericana torna in calendario dopo essere stata cancellata negli ultimi due anni a causa del Covid. Tra i piloti in griglia della MotoGP mancherà, ancora una volta, Marc Marquez, alla seconda assenza su tre gare stagionali. Lo spagnolo della Honda, su questi tornanti, ha vinto in tre occasioni, più di chiunque altro ma stavolta non sarà della gara. Fabio Quartararo cercherà così di approfittare dell'assenza di Marquez per cogliere il primo trionfo dell'anno.

