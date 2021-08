MOTOGP Moto, Yamaha interrompe il rapporto con Vinales

Moto, Yamaha interrompe il rapporto con Vinales.

Yamaha e Maverick Vinales hanno deciso di "comune accordo di anticipare la loro separazione", ponendo fine con effetto immediato alla loro precedente intesa di concludere il contratto alla fine del 2021. Lo rende noto la casa giapponese in un comunicato. I rapporti si erano deteriorati dopo il Gran premio di MotoGp di Stiria: Vinales era stato sospeso dal successivo Gp d'Austria con l'accusa di aver commesso azioni "che potrebbero aver potenzialmente causato un danno significativo al motore della sua Yzr-M1", con il rischio di provocare "gravi rischi" per sé e "forse anche per tutti gli altri protagonisti impegnati nella gara".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: