MOTOMONDIALE

Moto2, Alex De Angelis torna a casa: “Vogliamo rimontare con Guevara, Misano è sempre speciale”

L’ex pilota sammarinese oggi team manager di Pramac in Moto2 commenta il momento di uno dei suoi piloti al momento secondo in classifica e in piena lotta per il titolo iridato

Con le prime sessioni di prove libere é entrato nel vivo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14º appuntamento del motomondiale. Presente anche l’ex pilota sammarinese Alex De Angelis, oggi team manager di Pramac in Moto2. Uno dei suoi piloti, lo spagnolo Guevara, é al momento secondo in classifica e in piena lotta per il titolo iridato. 

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