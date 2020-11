CAMPIONE DEL MONDO Moto2: festa per Enea Bastianini, c'è anche l'amico Bryan Toccaceli

Grazie al quinto posto ottenuto a Portimao, Enea Bastianini si è laureato campione del mondo in Moto2. Primo titolo in carriera per il 22enne pilota di Rimini che, rientrato a casa dal Portogallo, ha festeggiato con il suo "Fan Club" e i suoi grandi amici, tra cui il sammarinese Bryan Toccaceli.

La scorsa domenica, nel giro d'onore dopo la vittoria del mondiale di categoria, Bastianini aveva omaggiato Bryan con una maglietta da motocross a testimoniare la forte amicizia tra i due.

