Moto2: prima vittoria in carriera per Lopez, Fernandez in testa al Mondiale. Vietti ko.

Il circuito di Misano resterà per sempre un luogo speciale per Alonso Lopez che vincendo la gara di Moto2 ha centrato il suo primo successo nel Motomondiale. Il 21enne spagnolo, che ha sostituito Fenati a partire dal GP di Francia, è risultato velocissimo già nelle prove e oggi ha condotto d'autorità per tutta la gara e s'impone sui connazionali Canet e Fernandez, con quest'ultimo che si fa bastare il podio per salire in vetta al Mondiale: scavalcato Ogura, 5° dietro ad Arenas e ora a -4. Gioie per gli spagnoli e delusione per Celestino Vietti, partito in pole, subito costretto a inseguire e incappato in una scivolata che, nonostante il momentaneo rientro in pista, lo costringerà al ritiro: la rincorsa al titolo, visto il -42 da Fernandez, si fa quasi impossibile. Il migliore degli italiani è Arbolino, 7°, mentre Pasini si è a sua volta ritirato.

Lopez al comando fin dalla seconda curva e prende il largo sfruttando la lotta alle sue spalle, che vede coinvolti Arenas, Vietti e il sopraggiunto Canet. Ed è proprio quest'ultimo che, dopo l'uscita di scena di Vietti, diventa il principale antagonista di Lopez, che al di là di qualche sbavatura e qualche richiamo però non rischia nulla e va a prendersi il successo. Nel frattempo Fernandez tiene a distanza Ogura, va a strappare il podio ad Arenas e porta a casa un bottino vitale in quella che è una corsa al titolo ancora apertissima.

