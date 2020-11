Moto2: Stefano Manzi riporta la MV Augusta in pole dopo 44 anni In moto 3 prima pole position in carriera per Darryn Binder

In Moto2 storico risultato per la MV Augusta che torna dopo 44 anni in pole position con Stefano Manzi. Terzo Bezzecchi, 10° Marini e 12° Bastianini. Lowes 18° dopo una caduta.

In Moto3 prima pole in carriera per Darryn Binder del team GreemPower. Il fratello del Brad pilota MotoGP, beffa il giapponese Toba. Quinto Andra Migno, davanti al leader del mondiale Albert Arenas.

