All'ultimo giro del GP dell'Algarve, Binder centra Foggia quando era in lotta per la vittoria. Con questa caduta, Pedro Acosta diventa campione del mondo con una gara di anticipo. La gara la vince lo spagnolo della KTM davanti davanti ad Andrea Migno e Niccolò Antonelli. Darryn Binder, squalificato per guida irresponsabile.