Moto3: brutto incidente per Dupasquier, è in gravi condizioni

Il pilota Jason Dupasquier è stato coinvolto in un incidente multiplo con Ayumu Sasaki e Jeremy Alcoba. Mentre questi ultimi non hanno subito danni particolari, il 19enne pilota svizzero, è rimasto a terra sull'asfalto ed è stato subito soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Careggi di Firenze.

A ricostruire l'accaduto Jeremy Alcoba, uno dei piloti coinvolti nell'incidente: Dupasquier sarebbe caduto in uscita dall'Arrabbiata 2, rimanendo al centro della pista, ed è poi stato colpito alle gambe dalla moto di Sasaki.