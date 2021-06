Purtroppo non è servito a nulla l'intervento di chirurgia toracica, per una lesione vascolare, a cui è stato sottoposto nella notte Jason Dupasquier. Il 19enne pilota svizzero non ce l'ha fatta ed è morto.

Di seguito il comunicato della MotoGP: "A seguito di un grave incidente nella sessione di qualifiche 2 della Moto3 al Gran Premio d'Italia è con grande tristezza che comunichiamo la scomparsa del pilota della Moto3 Jason Dupasquier".