Moto3, presentata la Sic58 Squadra Corse

Dopo un 2021 di grandi aspettative non concretizzatesi, la Sic58 Squadra Corse si affaccia alla Moto3 con le solite ambizioni affidate a un manico nuovo. Al confermato Lorenzo Fellon si aggiunge Riccardo Rossi, che torna a lavorare con Simoncelli dopo l'esperienza nel CIV del 2015. Alla sua quarta stagione in Moto3, nello scorso campionato Rossi ha trovato il suo primo podio mondiale – 3° nel GP di Francia – e ha chiuso 22°, in sella alla KTM. Sostituisce l'ex pilota di punta della squadra, Tatsuki Suzuki, lasciatosi non proprio bene dopo un deludente 14° posto. E ora sempre in Honda ma col Leopard Racing di Dennis Foggia, grande favorito e subito dominante nei test di Portimao. Dove lo stesso Rossi ha brillato col miglior tempo della quarta sessione: buon biglietto da visita in vista di un mondiale nel quale l'obiettivo è lottare per il vertice. Accanto a Rossi ci sarà ancora il francese Fellon, che nel suo esordio nel Motomondiale non è riuscito a muovere la classifica: due 16mi posti come miglior risultato e 0 punti a referto.

Non solo Motomondiale, alla presentazione c'erano anche i piloti che difenderanno il Sic58 nelle altre categorie: in MotoE c'è la novità Kevin Zannoni, mentre nel Mondiale Junior Moto3 viene confermato l'australiano Harrison Voight, in ripresa dal brutto infortunio dell'anno scorso.

Nel video le parole di Paolo Simoncelli, team manager Sic58 Squadra Corse.