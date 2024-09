MOTO3 Moto3, prima gioia per Piqueras: “Così è ancora più bello, non me lo aspettavo”

Tra i grandi protagonisti della domenica di Misano c’è stato il 18enne Ángel Piqueras, autore di una vera e propria impresa in Moto3. È la prima vittoria in carriera per il pilota spagnolo: “Sono molto contento, dopo il doppio long lap penalty non era semplice tornare nel gruppo di testa. C’è stato un momento difficile a metà gara poi mi sono ripreso e non posso chiedere di più. Ora penso solo a festeggiare questa prima vittoria nel motomondiale e vedere come andrà qui a Misano tra due settimane. Vincere è sempre incredibile, ma vincere così dopo la penalità lo è ancora di più. Non me lo aspettavo sicuramente, sapevo di essere veloce ma non di avere un ritmo così importante. Quindi si, sono molto contento”.

Nel video l'intervista

