GP SAN MARINO Moto3: vince Foggia, Guevara in testa al Mondiale L'azzurro della Leopard si impone sullo spagnolo , 3° dietro Masià e ora a +10 dal compagno di squadra Garcia, caduto e poi squalificato.

Comincia con l'Inno di Mameli la domenica di Misano, con Dennis Foggia che fa sua la gara della Moto3 dopo uno spettacolare duello a quattro con Masià, Guevara e Oncu. Guevara che, grazie al podio, si prende la vetta del Mondiale: sorpasso e +10 sul compagno di squadra Garcia, in difficoltà fin da subito, sceso nelle retrovie a causa di una caduta e infine squalificato. È +34 invece su Foggia, che rosicchia qualcosa e consolida la terza posizione.

Guevara determinatissimo allo sbarco in vetta fin dai primi giri, col poleman Oncu che scala in fretta e il trio Foggia-Holgado-Moreira (con quest'ultimo presto sostituito dal rimontante Masià) a battagliare dietro al fuggitivo. Ma che Foggia ne abbia di più si capisce in fretta e al 9° giro ecco l'attacco vincente su Guevara, costretto a cedergli il comando. Qualche giro di stallo e studio e poi il finale esplosivo: Guevara non molla ma Foggia risponde colpo su colpo, la battaglia rimette in corsa Masià e il redivivo Oncu e ne esce una lotta a quattro che perdura fino alla bandiera a scacchi. Gli assalti del neocapolista proseguono senza però scalfire minimamente le certezze del laziale, anzi, dopo un paio di fatui ritorni al comando è l'alfiere Gas Gas a subire il doppio sorpasso da parte delle KTM. Nell'ultimo giro Foggia si prende quel minimo margine che gli garantisce un arrivo relativamente tranquillo, mentre Guevara s'arrende di un'incollatura a Masià ma si garantisce almeno il podio prevalendo su Oncu.

