Motocross: cambia il calendario, 8 GP in estate

Cambia il calendario anche del mondiale motocross, che dovrebbe riprendere nel primo week-end di luglio. Le gare in Russia e Lettonia sono state rinviate di un mese. La modifica del calendario impegnerebbe i piloti in un vero e proprio tour de force, con otto gare in otto settimane tutte in Europa, dal 5 luglio al 23 agosto. Tra queste anche la prova italiana a Maggiora, in programma il 19 luglio. Posticipato anche il GP del Trentino al 4 ottobre, due settimane dopo la tappa di Imola.