MOTOCROSS Motocross delle Nazioni, domina l'Australia: 2° titolo di fila Weekend incredibile dei fratelli Lawrence. Battuti Stati Uniti, traditi da Rj Hamsphire, e Francia. Italia sesta

L'Australia domina ancora il Motocross delle Nazioni e si prende il secondo titolo consecutivo. In un'edizione che finalmente gode di un meteo perfetto, gli Stati Uniti escono battuti in casa propria soprattutto a causa della brutta prova di Rj Hampshire, caduto più volte, l'ultima delle quali travolgendo una postazione per le riprese video. Il terzo posto va alla Francia del neo campione del mondo di Mxgp Romain Febvre, arrivata a pari punti con gli Usa.

A guidare gli australiani sono stati i fratelli Lawrence, superbi in tutto il fine settimana. Clamorosa la prova di Hunter, con due partenze in testa e altrettante gare dominate, a tal punto che neanche le due scivolate nella seconda prova ne hanno messo in discussione la vittoria. Più complessa la domenica di Jeff, che si complica la vita toccando Isak Griffing, in gara 3, e uscendo dai primi 15, prima di risalire fino al terzo posto. Accanto a loro, molto utile anche la prestazione di Kyle Webster in Mx2.

Per gli Stati Uniti, spiccano le prove di Eli Tomac e di Justin Cooper, secondo in Mx2 dietro a Kay de Wolf, il solo a portare in alto il nome dell'Olanda. Alla Francia è mancato Tom Vialle, ma Febvre, unico che abbia provato a tenere testa a Jeff Lawrence, e Mathis Valin, terzo in Mx2, hanno molto ben figurato.

E mentre il Belgio finisce giù dal podio, soprattutto a causa delle cadute dei fratelli Coenen, la Slovenia chiude con un bellissimo quinto posto, trascinata da Gajser e Pancar, e l'Italia è sesta. Si rivede Tony Cairoli, che a 40 anni riesce a correre anche gara 3 dopo essersi fratturato la mano nella prima prova, ma non è più quello dei nove Mondiali vinti. E con un Andrea Bonacorsi condizionato dai problemi di stomaco nell'ultima manche, il migliore è Andrea Adamo, quarto in Mx2. Completano la top 10 Svezia, Svizzera, Lettonia e Spagna. Lontane, lontanissime, Olanda e Germania, autrici di un weekend disastroso.

