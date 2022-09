Motocross delle Nazioni: vincono gli USA, Italia quarta

Come nel 2021 a Mantova sono i padroni di casa af aggiudicarsi il Motocross delle Nazioni, che dopo 11 anni torna a battere bandiera USA. Sulla pista di RedBud, già di per se massacrante e resa ancor più insidiosa dalla pioggia, primeggiano gli Stati Uniti di Eli Tomac, Chase Sexton e Justin Cooper: è +7 sulla Francia, presente con Renaux, Ferrandis e Masquin, e +10 sull'Australia, che schiera Evans e i fratelli Lawrence. Dietro di loro l'Italia, In Michigan con la leggenda Antonio Cairoli e coi giovani Mattia Guadagnini e Andrea Adamo: di base non c'era l'ambizione di bissare il titolo del 2021, dunque tutto sommato essere ai piedi del podio, col Belgio messo alle spalle per una lunghezza, può essere visto come un buon risultato. Seguono la Spagna e l'Olanda, quest'ultima priva del fenomeno Herlings e fuori dal podio dopo 5 edizioni in fila chiuse al primo o al secondo posto.

Stati Uniti sul pezzo fin da gara1, nella quale il belga Geerts prende l'holeshot ma già al primo giro si vede sfilare da Tomac, che prosegue in testa fino alla bandiera a scacchi. Dietro di loro il vuoto, con Renaux che si becca quasi 1'. Gara2 invece è quella che fa schizzare in classifica l'Italia, trascinata da Guadagnini. Suo l'holeshot e suo anche il comando per quasi metà gara, dopodiché subisce i sorpassi di Jett Lawrence e Sexton – rispettivamente 1° e 2° - ma tiene sull'assalto finale di Cooper, portando a casa un podio prezioso. Infine gara3 e il sussulto della Francia, subito in testa con Ferrandis e Renaux e autorizzata a sognare in grande, anche perché Geerts e Tomac cadono al primo giro e sono costretti al rimontone. Ferrandis li imita e sprofonda, lasciando Renaux solo a battagliare con Jett Lawrence, che lo insidia a lungo senza strappargli la vittoria, e Sexton, che s'accontenta del bronzo. Che a livello di squadra è più che sufficiente, perché Tomac risale fino al 6° e tanto basta per assicurare il trionfo agli Stati Uniti.