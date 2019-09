Motocross, doppietta di Herlings in Turchia

Il resoconto di Riccardo Marchetti

Il Gran Premio di Turchia amplifica in maniera esponenziale i rimpianti degli appassionati di MXGP, privati per praticamente tutto il mondiale della classe del campione in carica Jeffrey Herlings. Manifestatasi in toto con la doppietta di Afyonkarahisar, sua seconda presenza in campionato visto che il rientro dal doppio infortunio è arrivato solo nella tappa precedente, in Svezia. Lì fu 0 in casella in Gara1 e 4° posto in Gara2, stavolta invece non ce n'è per nessuno. Nella prima manche s'impone su Jonass e Coldenhoff – quest'ultimo presentatosi forte della pole – nella seconda invece mette in fila ancora Coldenhoff e Gajser, già da tempo certo della vittoria del Mondiale grazie all'uscita di scena di Cairoli. E col siciliano ko ci pensa Ivo Monticelli a tenere alto l'onore del tricolore: per lui un 8° e un 4° posto, che gli valgono un 5° assoluto dietro a Herlings, Coldenhoff, Jonass e Gajser.