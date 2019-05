Motocross: doppietta di Tony Cairoli anche a Mantova

Tony Cairoli è sempre più protagonista del Mondiale motocross 2019. Il pilota siciliano centra la terza doppietta stagionale e allunga in classifica su Tim Gajser. Dopo il successo di Pietramurata, Cairoli non sbaglia nemmeno a Mantova nel GP della Lombardia con due gare perfette. Quarta vittoria su cinque gran premi stagionali. Cairoli si conferma un vero cannibale e mette nel mirino quel decimo mondiale che lo consacrerebbe come il più grande tra i grandi di questo sport. Il pilota della KTM è partito davanti a tutti, gestendo alla grande gara1 nel fango di Mantova, in una race resa ancora più insidiosa per le abbondanti piogge. Perfetto in partenza a differenza del principale antagonista. Tim Gajser è finito a terra, perdendo posizioni. Lo sloveno ha provato la rimonta, ma si è dovuto accontentare della decima posizione. Sul podio di gara1 anche il lettone Pauls e il lituano Jasikonis. Desalle è quinto, Gautier sesto. Gara speculare nella seconda race per Tony Cairoli. Non cambia la sostanza, il siciliano davanti a tutti e Gajser a inseguire. Lo sloveno ha commesso diversi errori e sotto il traguardo è solo sesto. Un risultato che permette a Cairoli di allungare in classifica, il vantaggio dell'italiano passa così da 16 a 40 punti. La stagione è ancora molto lunga, ma la prima parte di campionato ha avuto un Cairoli in forma mondiale. Su 10 gare disputate, il pilota della KTM ha centrato 7 vittorie contro le 3 di Tim Gajser, vincendo 4 dei 5 GP finora in programma. Un buon momento per l'azzurro che nel prossimo week end sarà impegnato nel GP del Portogallo e in quello successivo in Francia.