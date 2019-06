Motocross, Gajser fa doppietta anche in Germania

Costretto ai box dalla lussazione alla spalla subita in Lettonia, Tony Cairoli non può che assistere impotente all'ascesa inesorabile di Tim Gajser, che come al solito non fa prigionieri. In Germania lo sloveno trova la quarta doppietta in 5 Gran Premi – la quinta stagionale – e si porta a +83 sul siciliano, cui restano 8 appuntamenti per provare a ricucire.

Gajser è talmente dominante che in Gara1 può permettersi pure una scivolata, rimediata con una rapida risalita in moto e senza mettere a rischio il primato. Lo stesso non può dirsi per Lieber, saldamente secondo fino alla caduta che spiana la strada a Seewer e Tonus. Ancor più monotona Gara2, nella quale si definisce tutto in partenza: Gajser scatta davanti a tutti e si porta dietro Jonass e il solito Tonus, che l'accompagnano fino al podio. Solo 8° invece Seewer, terzo in classifica a 69 lunghezze da Cairoli e ora con un solo punto di vantaggio su Tonus e Paulin, che a Teutschenthal sono i più regolari tra gli “umani” e vanno a completare il podio di giornata.