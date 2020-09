MXGP Motocross, Herlings va ko a Faenza e saluta la corsa al titolo Nella libere della tappa vinta da Prado, il leader della generale si infortuna a collo e vertebre: il titolo se lo giocheranno Cairoli e Gajser.

La settimana faentina della MXGP resterà nella storia, visto che il secondo dei tre appuntamenti romagnoli stravolge il corso del Mondiale 2020. La doppietta nel Gran Premio d'Italia di domenica resterà, salvo miracoli, l'ultima presenza stagionale per il capoclassifica Jeffrey Herlings, che nelle libere del Gran Premio Città di Faenza va ko e si procura una seria compressione al collo e alle vertebre cerebrali. Fortunatamente l'olandese non rischia di perdere la mobilità agli arti – cosa che, in un primo momento, non era esclusa – dunque l'uscita di scena dal Mondiale finisce con l'essere il minore dei male. Fuori Herlings, la corsa per il titolo diventa un affare tra Tony Cairoli e Tim Gajser, attualmente a -22 e -26 dal fuoriclasse della KTM. A Faenza il siciliano non brilla – 4° e 3° - e si vede recuperare 3 punti dallo sloveno, che al 5° di Gara1 fa seguire il successo in Gara2. L'altro vincitore di manche è Seewar, a questo punto primo degli outsider con 24 lunghezze di ritardo da Cairoli. Lo svizzero però è solo 7° nella seconda gara e dunque il Gran Premio se lo aggiudica Jorge Prado, vincitore senza vittorie in virtù di un bis di secondi posti.



