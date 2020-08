Motocross, Herlings vince il Lettonia 3 e allunga in vetta L'olandese la spunta di misura su Jasikonis e va a +46 da Gajser, che vince la prima manche ma nella seconda è solo 26°.

Motocross, Herlings vince il Lettonia 3 e allunga in vetta.

Da quando è ripartita la MXGP ha piantato le tende in Lettonia, tre tappe con medesima location ma esito sempre diverso. Stavolta vince il capoclassifica Jeffrey Herlings, che al 4° in Gara1 aggiunge il successo in Gara2 e la spunta di misura su Jasikonis, autore di un 2° e un 3° posto. Ma la vera notizia è l'allungo in vetta dell'olandese della KTM, dovuto alla giornata a due velocità di Tim Gajser: il campione del mondo vince la prima manche ma nella seconda è solo 26° e perde 18 punti dal rivale, che comanda la classifica con 46 lunghezze di vantaggio.

E ora Gajser vede a rischio pure il secondo posto: a -4 ci sono Jasikonis e Cairoli, vincitore della tappa precedente e stavolta salvato dal 2° posto in Gara2, che compensa il 9° in Gara1, compromessa con una caduta al via. Con lui va in difficoltà pure Herlings, così Gajser può imporre subito un ritmo forsennato, prendere il largo e imporsi in scioltezza su Jasikonis e Prado.

Alla prima bandiera a scacchi lo sloveno è a -21 dal capoclassifica, ma la sua gioia ha vita breve. La manche bis infatti ha tutt'altro copione: Cairoli piazza l'holeshot e parte a cannone, senza però riuscire a prendere il largo a causa della marcatura di Prado e soprattutto del duo Herlings-Gajser, che si portano avanti e iniziano a battagliare per il primato. L'olandese è più efficace stacca lo sloveno della Honda, poi ripreso e superato anche da Cairoli. E a due minuti dalla fine, mentre lotta per il terzo posto con Jasikonis, ecco il problema tecnico che lo appieda, un inconveniente che, in ottica titolo, peserà tantissimo. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

