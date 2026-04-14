Motocross, il campionato italiano Ama over 40 e Rider porta 200 piloti alla Baldasserona

Una pista iconica torna protagonista nello scenario del motocross italiano. Lo scorso weekend la Baldasserona di San Marino ha ospitato la seconda prova del campionato italiano Ama over 40 e Rider Penta Solar, con circa 200 piloti iscritti. Categoria unica tra i rider, suddivisi soltanto in base alla cilindrata della moto tra MX1 ed MX2, tre le categorie dell'Ama over 40, la Veteran, la Superveteran e la Master, anch'esse con il distinguo tra MX1 ed MX2 al proprio interno.

La tappa, che è seguita quella inaugurale di Cingoli nelle Marche, è stata organizzata dal Moto Club San Marino sotto all'egida della Federazione sammarinese motociclistica e ha registrato consensi e diversi cancelletti di partenza pieni al ritorno di una competizione di tale livello sul Titano, nonché al debutto per questo specifico campionato sull'apprezzata terra della Baldasserona.

"La pista ha reagito molto molto bene - commenta il presidente federale, Paolo Michelotti -. Tutto merito del Moto Club San Marino, presieduto da Mara Corbelli: hanno preparato una pista eccezionale, a detta di tutti. Il circuito è dotato di i impianti funzionanti e anche molto efficienti, quindi siamo stati in grado di ospitare quasi tutti i furgoni all'interno del crossodromo, quindi è un risultato pieno, per quanto ci riguarda. Naturalmente, quando si hanno questi numeri di piloti ci può essere qualche piccolo inciampo, ma la gara ha avuto un successo incredibile e tutti sono molto soddisfatti".

Quindi c'è margine per ospitarne ancora, magari di altro tipo?

"Sì. Ci tengo a dire che fare gare di livello superiore è possibile, perché normalmente un numero inferiore di piloti. Per esempio, un campionato italiano assoluto porterebbe un'ottantina di piloti, mentre oggi sono 200 qui a correre, quindi l'organizzazione è messa molto sotto pressione, però sta reagendo in maniera perfetta proprio grazie al Moto Club San Marino, che si sta comportando egregiamente da tutti i punti di vista. Qualsiasi cosa che ci sia stata richiesta e che fosse nella legge dei campionati è stata rispettata e svolta in maniera impeccabile".

In gara ci sono anche dei sammarinesi?

"I piloti sammarinesi possono correre i campionati italiani e vincere il titolo con la bandiera di San Marino, per un accordo con la federazione italiana. Oggi avevamo 4-5 piloti del Titano: non hanno raggiunto il podio, però comunque hanno sempre ben figurato".







