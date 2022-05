Motocross: in Spagna prima doppietta in carriera per Maxime Renaux

Il mondiale motocross ha fatto tappa in Spagna per il nono appuntamento del calendario. Un doppio successo importante per la classifica mondiale di Maxime Renaux con il pilota della Yahama a fare la “voce grossa” sul tracciato di Jorge Prado. Lo spagnolo si è dovuto accontentare del quinto posto finale nella classifica di giornata. In quella assoluta il francese ha accorciato sul leader Tim Gajser. Sulla arena spagnola il campione del mondo della MX2 è partito molto bene in entrambe le gare. Una gara ben gestita da Renaux che ha così centrato la prima doppietta nella classe regina e accorciato a 66 punti il distacco da Gajser.

Per lo sloveno una trasferta spagnola non iniziata nel migliore dei modi a causa di una caduta nelle qualifiche del sabato, proseguita anche con un sesto posto in gara2. Alle spalle di Renaux è battaglia tra i piloti olandesi. Glenn Coldenhoff sale sul secondo gradino del podio grazie al miglior risultato di gara 2, mentre Brian Borges è terzo. Nella gara di casa, Jorge Prado non va oltre 30 punti. Da segnalare l'ottavo e il quinto posto conquistati dall'italiano Mattia Guadagnini. Prossima tappa in Francia per la decima prova del mondiale nel week end del 5 giugno.