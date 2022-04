MOTORI Motocross: secondo posto per il sammarinese Andrea Gorini Il pilota dell'Husqvarna sale sul secondo gradino del podio nel Campionato Italiano Pro Prestige 125

Il Gran Premio d'Argentina di Moto GP che ha visto trionfare l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro, prima vittoria della storia per la casa Italiana nella Top Class, è stato molto difficile per il pilota del Motoclub San Marino Enea Bastianini e per la sua Ducati del Team Gresini. Sin dalle prove libere ha faticato a trovare il setup giusto e questo non gli ha permesso di esprimere a pieno in gara le sue potenzialità: ottiene il 10° posto sotto la bandiera a scacchi, risultato che lo mantiene 3° nella classifica del mondiale a soli 11 punti dal leader Espargaro.

Nella classe Moto3 al termine di una gara avvincente, 5° posto per Tatsuki Suzuki del team Leopard, anche lui pilota del Motoclub San Marino: era transitato sul traguardo al 4° posto, ma è stato penalizzato di una posizione per aver superato i limiti del tracciato nell’ultimo giro.

Motocross: nel circuito marchigiano di Cingoli si inaugura il Campionato Italiano Pro Prestige 125 dove il sammarinese Andrea Gorini sulla sua Husqvarna, al termine della gara riesce ad ottenere un ottimo 2° posto. Enduro: ottimi risultati anche in questa specialità nella tappa del Campionato Regionale Marche, in cui si sono distinti Cristian Monaldi con un 20° posto assoluto e 1° di classe Veteran, Fabrizio Muccioli 46° assoluto e 2° di classe Veteran e Lorenzo Guerra 41° assoluto ed 11° di classe Senior.

