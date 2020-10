Motocross: Tim Gajser mette le mani sul mondiale, in Belgio lo slovena ipoteca il titolo

Tim Gajser è inarrestabile. Il pilota sloveno vince in Belgio e prenota il secondo titolo mondiale consecutivo. Il campione in carica ha 74 punti di vantaggio su Tony Cairoli. In gara 1 Gajser ha conquistato la testa della corsa e l'ha portata a termine senza grandi problemi. Cairoli è stato superato da Febvre e alla fine della prima manche le posizioni non sono più cambiate con Gajser davanti a Febvre e Cairoli sul gradino più basso del podio. Il siciliano accusa un ritardo di oltre 39 secondi. In gara 2 Gajser conferma di meritarsi il primato in classifica generale con una grandissima gara in rimonta.





Il pilota sloveno parte davanti a tutti, poi finisce a terra e inizia a risalire posizioni. Della caduta di Gajser non riesce ad approfittare Cairoli che sul primo salto finisce fuori pista ripartendo dalla posizione 27. Al comando della gara si porta Febvre dopo una bella battaglia con Jeremy Seewer. Tra i due si inserisce Gajser autore di una rimonta incredibile fino alla prima posizione. Cairoli cade di nuovo e viene rallentato fino alla decima posizione finale. Il pilota italiano si trova ora a dover recuperare 74 punti. Dal primo novembre le tre gare finali di Arco di Trento.