MotoE: definito il calendario provvisorio 2021

MotoE: definito il calendario provvisorio 2021.

Definito il calendario provvisorio della prossima MotoE. Saranno in totale 7 gare. Sia partirà il 2 maggio in Spagna per concludere a Misano con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che avrà il doppio appuntamento tra il 18 e 19 settembre. Nel mezzo Le Mans il 16 maggio, il GP della Catalunya il 6 giugno, Assen il 27 giugno e l'Austria il 15 agosto.



I più letti della settimana: