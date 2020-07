MotoE: vince Aegerter, Alex De Angelis è 4°

Nella seconda gara della stagione del mondiale MotoE vince lo svizzero Dominique Aegerter davanti allo spagnolo Jordi Torres e l'italiano Mattia Casadei. Quarto posto per il sammarinese Alex De Angelis. In classifica comanda Aegerter con 41 punti. La prossima gara è in programma a Misano per il GP di San Marino.

