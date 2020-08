MotoGP, a Brno colpaccio Ducati, Zarco in pole Il francese precede Quartararo e Morbidelli, male Rossi e Dovizioso. In Moto2 e Moto3 davanti a tutti ci sono Roberts e Fernandez.

MotoGP, a Brno colpaccio Ducati, Zarco in pole.

A Brno brilla la Ducati di Johan Zarco: il francese conquista la pole del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP davanti a Quartararo, scivolato nel giro finale, e a Morbidelli. L'Aprilia di Aleix Espargaro apre la seconda fila, condivisa con Viñales e col fratello Pol. Rossi è 10°, Dovizioso addirittura 18°.

In Moto2 Roberts precede Lowes e Bastianini, in Moto3 prima pole in carriera per Raul Fernandez, seguito da Rodrigo e Suzuki.



