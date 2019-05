MotoGP, a Jerez Quartararo da record; pole più giovane di sempre

A Jerez è giornata di qualifiche del Gran Premio di Spagna del Motomondiale, e soprattutto è giornata di prime volto. In MotoGP prima pole in carriera per il francese della Yamaha Quartararo, che coi suoi 20 anni e 14 giorni diventa il poleman più giovane della storia della classe regina. Dietro di lui Morbidelli - altra sorpresa - e Marc Marquez. In seconda fila ci sono Dovizioso, Viñales e Crutchlow, mentre Rossi resta fuori dalla Q2 ed è 13°

Prima pole in carriera anche per Dalla Porta, che in Moto3 precede Suzuki, giapponese del Team Sic58. Seguono gli italiani Vietti, Antonelli e Foggia. In Moto2 infine Navarro partirà davanti a Alex Marquez e Fernandez.