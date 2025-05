MotoGp: a Le Mans vince Zarco. Marquez 2°, Bagnaia ultimo, cade Alex

Il pubblico francese si aspettava Fabio Quartararo, ma alla fine ha visto spuntare per primo sulla linea del traguardo Johann Zarco. È il pilota della Honda della squadra di Lucio Cecchinello a trionfare a LeMans, nella sesta prova del Mondiale di MotoGp, 71 anni dopo l'ultima vittoria di un francese nel gran premio di casa della classe regina. Secondo è Marc Marquez, sempre più leader della classifica generale, terzo è l'esordiente Fermin Aldeguer, che completa il proprio weekend magico aggiungendo un podio alla vittoria della gara sprint del sabato.

È stata una corsa pazza, prima dichiarata bagnata, poi, a griglia schierata, tutto è stato fermato ed è stata data la possibilità di cambiare moto, ma scontando due giri lunghi di penalità durante la gara. Alla partenza, la sfortuna colpisce Francesco Bagnaia, che rimane coinvolto in un incidente e cade. Poi si rialzerà, ma di fatto uscirà dalla gara, concludendo all'ultimo posto. Mentre davanti, tra battaglie, cadute e penalità scontate, Zarco prendeva il largo, cadevano anche Quartararo e Alex Marquez.

A 35 anni da compiere, per il due volte campione mondiale di Moto2 è il secondo successo nella classe regina, dopo quello di Phillip Island del 2023, per altro coincidente con la sua ultima volta a podio. Per Marc Marquez, anche se non sono arrivate vittorie nel fine settimana, vuol dire allungo nella classifica generale: ora sono 22 i punti di vantaggio sul fratello, 51 su Bagnaia. Per la Ducati, infine, termina la striscia di vittorie consecutive, che si ferma a 22.