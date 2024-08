MotoGP: a Martin la pole del Gran Premio d'Austria

Jorge Martin ha ottenuto la pole position del GP d'Austria, classe MotoGP, con il tempo record di 1'27"748. In una prima fila tutta Ducati anche Pecco Bagnaia (+0.141) e Marc Marquez (+0.544).

In seconda fila partiranno Aleix Espargarò (Aprilia), Jack Miller (KTM) e Maverick Vinales (Aprilia). Terza fila tutta italiana con Bastianini, Morbidelli e Bezzecchi. Peggior qualifica per Fabio Quartararo, che scatterà 15/o con la sua Yamaha: finora al Red Bull Ring era partito sempre dalle prime 3 file in 10 GP corsi in tutte le classi.