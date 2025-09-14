MotoGp a Misano fino al 2031

Nel servizio le interviste a Carmelo Espeleta Ceo Dorna, Michele De Pascale Presidente Regione Emilia Romagna, Rossano Fabbri Segretario di Stato per lo Sport

Il Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini per altri sei anni. Ufficializzato l’accordo tra Dorna, Regione Emilia Romagna, Misano World Circuit e Repubblica di San Marino. "Un accordo - scrivono i promotori in una nota - che a partire dal 2027 garantirà al territorio continuità con uno degli eventi sportivi più popolari al mondo, capace di produrre un indotto quantificato lo scorso anno in oltre 85 milioni di euro Il raggiungimento dell’accordo siglato questa mattina rappresenta per il territorio il consolidamento di un percorso condiviso vincente che, oltre a coinvolgere Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna e Santa Monica SpA, ha rafforzato sempre maggiormente i Comuni della costa della Riviera di Rimini".

"È la dimostrazione - dice Carmelo Espeleta Ceo Dorna - che quando l'amministrazione sono insieme per fare le cose meglio il risultato è straordinario. Questo weekend è una cosa spaventosa, ogni volta meglio. Siamo felicissimi."

"Oggi una notizia straordinaria - aggiunge Michele De Pascale Presidente Regione Emilia Romagna - Il MotoGP rimarrà a Misano fino al 2031. È un accordo che insieme agli amici della Repubblica di San Marino, insieme a tutti i sindaci, i comuni della Riviera di Rimini abbiamo realizzato. Il nostro obiettivo, ovviamente, è di portare sempre di più anche manifestazioni internazionali. Il MotoGP è fondamentale. Combatteremo anche sulla Formula 1 perché non ci siamo ancora arresi. Questi grandi eventi sono valore enorme in questo momento della stagione dove aiutano il turismo".

"È un evento per noi fondamentale - sono le parole di Rossano Fabbri Segretario di Stato per lo Sport -sia in ambito sportivo, ma anche per la sinergia che crea con tutti i promotori. Lo sport è un veicolo che di grande unione e di grande dialogo e veramente spinge anche a ragionamenti che vanno anche al di là dello sport. Quindi c'è grande soddisfazione da parte mia."

Nel servizio le interviste a Carmelo Espeleta Ceo Dorna, Michele De Pascale Presidente Regione Emilia Romagna, Rossano Fabbri Segretario di Stato per lo Sport

