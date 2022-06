MotoGP: ad Assen la pole è di Pecco Bagnaia

Ad Assen, quarta pole stagionale per Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati è il più veloce in Olanda davanti al campione del mondo Fabio Quartararo. Terzo tempo per Jorge Martin. Bene Marco Bezzecchi, quarto.

