MOTOMONDIALE MotoGp, ad Assen pole e Gara sprint a Bezzecchi Bagnaia (secondo anche nella sprint) e Marini completano la prima fila

Doppietta per Marco Bezzecchi, ad Assen. Nell'ottava prova del Motomondiale, ol pilota del team Mooney VR46 Racing si prende pole position e Gara sprint della MotoGp. Bezzecchi chiude davanti a Francesco Bagnaia sia nella sprint, sia nelle qualifiche, mentre Luca Marini completa una prima fila tutta italiana in vista di domenica. Solo decimo in griglia Jorge Martin, vincitore dello scorso gran premio e secondo nel Mondiale. Diciassettesimo Marc Marquez, dopo aver tamponato in Q1 Enea Bastianini, che scatterà alle sue spalle. Domani il via alle 14

