MOTOGP MotoGp: ad Assen vince Ogura e torna in lotta per il Mondiale. Cade Bezzecchi, Martin leader Il giapponese vince in rimonta davanti a Fernandez, per la doppietta Aprilia Trackhouse. Brutta scivolata per il riminese, ma per ora sembrano escluse lesioni

MotoGp: ad Assen vince Ogura e torna in lotta per il Mondiale. Cade Bezzecchi, Martin leader.

La prima volta di Ai Ogura, la prima volta dell'Aprila Trackhouse. Ad Assen, nell'Università del motociclismo, il giapponese vince il primo gran premio di MotoGp della propria carriera e completa insieme a Raul Fernandez una doppietta storica per il team clienti della casa di Noale, che mai aveva piazzato due moto nelle prime posizioni. Non solo, nonostante una grande tradizione motoristica, un giapponese non vinceva un gp della classe regina addirittura da 22 anni: era il 2004, si era proprio in Giappone, e davanti a tutti aveva chiuso Makoto Tamada.

La gara olandese non è solo quella delle prime volte, perché è anche quella che ribalta e riapre il Mondiale, vista soprattutto la brutta caduta di Marco Bezzecchi. L'italiano, ormai ex leader della classifica generale, è andato a terra nei primissimi giri: dura botta, ma i primi controlli hanno per il momento escluso lesioni, anche se ora il riminese sarà sottoposto a esami approfonditi a Groningen. Ne approfitta parzialmente Jorge Martin, che va in testa grazie alla terza posizione ottenuta in Olanda, anche se lo spagnolo non riesce a fare bottino pieno perché i due piloti in giallonero sono riemersi a cannone tra la fine del 17° e l'inizio del 18° giro, superandolo a velocità doppia in serie, prima che Ogura passasse a propria volta Fernandez e andasse a vincere.

Dietro al dominante blocco Aprilia sono arrivate tre Ducati di altrettante squadre: la prima è quella di Fabio Di Giannantonio, che si prende la quarta posizione nonostante un long lap penalty ricevuto per non aver "restituito" il secondo di tempo guadagnato tagliando l'ultima chicane, dopo aver superato lì Marc Marquez. Rientrato in pista al sesto posto, il pilota romano ha ripassato Marquez nello stesso punto, prima di superare anche il fratello Alex, che aveva approfittato del caos in pista per risalire fino alla quarta piazza, poi diventata una bellissima quinta posizione finale, ottima per lui, che rientrava dopo il brutto infortunio patito nelle scorse settimane. Sesto è Marc, settimo Enea Bastianini, fuori Francesco Bagnaia (per un problema al freno quando era quarto) e Pedro Acosta (per un problema al braccio).

A un solo gran premio dalla metà delle stagione, che il 12 luglio raggiungerà le 11 prove disputate su 22, prima della pausa estiva, il Mondiale è ora diventato un affare quanto meno a quattro. Adesso comanda con 193 punti Martin, che torna leader a un anno e mezzo di distanza dall'ultima volta, secondo è Bezzecchi a 186 (-7), terzo è Di Giannantonio con 175 (-18), quarto è Ogura, con 168 (-25).

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