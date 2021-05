MotoGP: al Mugello vince Quartararo

Al Mugello è Fabio Quartararo a salire sul gradino più alto del podio. Il pilota francese allunga in classifica, approfittando della caduta di Francesco Bagnaia dopo due giri. Sul secondo gradino del podio Miguel Oliveira e Joan Mir. Valentino Rossi 10°

Per la moto 2, Remy Gardner batte all'ultimo giro il compagno Raul Fernandez. Terzo l’italiano Marco Bezzecchi, dopo la penalità all’americano Joe Roberts. In moto 3 successo per l'italiano Dennis Foggia davanti a Jaume Masia e l’argentino Gabriel Rodrigo.