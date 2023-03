Motogp: al via il mondiale. Bagnaia "Felice di cominciare, pronto a difendere il n.1"

Il Motomondiale più lungo di sempre. Quello che parte nel in Portogallo avrà un format da record, con 21 Gran Premi e Kazakhstan e India nuovi ingressi. Per la prima volta dal 2006, la stagione inizierà in Europa, sul circuito di Portimao, dopo anni di apertura in Qatar. La Spagna ospiterà tre gare, l'Italia due (il GP d'Italia l'11 giugno e quello di San Marino, il 10 settembre). Il 9 luglio il Kazakhstan diventerà il 30/o Paese ad ospitare un GP dall'inizio del mondiale, nel 1949. La MotoGP farà tappa per la prima volta anche in India, il 24 settembre sul circuito internazionale di Buddh, nell'Uttar Pradesh.

"Sono molto contento di cominciare il Mondiale, perché i test sono andati alla perfezione. Tutti vorranno strapparmi il n.1 ma se lavoriamo bene sono sicuro che potremo difendere il titolo". Così il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia.