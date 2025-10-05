MOTOMONDIALE

MotoGP: Aldeguer vince in Indonesia. Frattura alla clavicola per Marc Marquez.

A Mandalika arriva il primo trionfo in carriera in MotoGP per Fermin Aldeguer. Lo spagnolo del team Gresini al debutto nella categoria regina sale sul gradino più alto del podio. Secondo posto per Pedro Acosta, che precede Alex Marquez. Il neo campionato del mondo Marc Marquez cade, tamponato da Marco Bezzecchi, e si procura una frattura alla clavicola destra. Finisce a terra anche Bagnaia, fortunatamente senza conseguenze.

