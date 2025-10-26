MOTOMONDIALE Motogp, Alex Marquez domina a Sepang. Bagnaia fora e si ritira Podio tutto spagnolo in Malesia, completato da Acosta e Mir. L'italiano deve arrendersi quando era in lotta per la seconda piazza, nel finale

Quarto successo in stagione per Alex Marquez, che, dopo le gare lunghe di Jerez e Catalogna e la gara sprint di Silverstone, vince il Gran premio di Sepang. È un risultato che ne corona la bella annata e il gran weekend malese, cominciato con il secondo posto nella gara sprint, dietro a Francesco Bagnaia, per prendersi definitivamente anche il secondo posto nel Mondiale. Il pilota spagnolo ha dominato la gara della domenica, davanti al connazionale Pedro Acosta, a lungo in lotta proprio con Bagnaia, per la seconda posizione.

Ancora tanta sfortuna per il pilota Ducati, che si deve arrendere per una foratura a tre giri dalla fine: migliore degli italiani è Franco Morbidelli, quarto, mentre Marco Bezzecchi è solo undicesimo, ma si riprende comunque la terza posizione nel Mondiale. Tra i primi si rivede Joan Mir, che completa un podio tutto spagnolo: è il suo secondo terzo posto dell'anno, insieme a quello ottenuto in Giappone. Prima di Suzuka, non saliva sul podio dal Gp dell'Algarve 2021, penultima prova del Mondiale di quattro anni fa.

