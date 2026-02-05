MotoGP: Alex Marquez il più veloce nei test di Sepang

I test MotoGP di Sepang vanno in archivio col miglior tempo di Alex Marquez: il pilota Gresini sfiora il record della pista in 1:56.402 e mette in mostra anche un ottimo passo gara. Simulazioni Sprint ok anche per Pecco Bagnaia, più veloce di Marc Marquez rientrato dopo l'infortunio alla clavicola nel finale della scorsa stagione.
Alle spalle di Alex Marquez c'è l'Aprilia di Marco Bezzecchi, buon 3° crono per Di Giannantonio. Da segnalare il ritorno in pista di Yamaha nell'ultima giornata dopo aver risolto il problema riscontrato nel day 1. Ora altri due giorni di test (21-22 febbraio) a Buriram prima del via del Mondiale.
Riproduzione riservata ©