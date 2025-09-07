MOTOMONDIALE

MotoGp, Alex Marquez re di Catalogna davanti a Marc

Altra doppietta dei fratelli spagnoli. Crolla Bagnaia, solo settimo, terzo Bastianini. E domenica si va a Misano

Altra doppietta dei fratelli Marquez, in MotoGp, ma la Spagna è terra di conquista di Alex: il più giovane dei due piloti iberici batte il più esperto fratello anche in Catalogna, dopo Jerez de la Frontera. Terzo è Enea Bastianini, solo settimo Francesco Bagnaia, in difficoltà per tutta la gara e superato anche da Luca Marini.

In classifica generale, ovviamente, non cambia nulla, ma questo successo di Alex toglie la possibilità a Marc di festeggiare la vittoria del titolo già domenica prossima, a Misano, nel Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, cosa che avrebbe comunque richiesto una debacle del fratello.

