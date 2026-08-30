MotoGp, Aragon ha un solo padrone: vince Marc Marquez ed è 2° nel Mondiale

Aragon è ancora casa Marquez. Con un singolo sorpasso, al sesto giro, Marc si prende la 13° prova del Motomondiale, mettendosi davanti a tutti e non voltandosi più indietro. A essere superato è Marco Bezzecchi, che nel tentativo di resistere fino all'ultimo viene superato anche da Pedro Acosta e alla fine si deve accontentare - per così dire, visto che non è ancora al massimo della forma - del secondo terzo posto del weekend, dopo quello della sprint, anche lì con Marquez davanti a tutti.

La sgasata decisiva lo spagnolo la dà durante il 14° giro, lasciando sul posto Acosta, che, a propria volta, nelle tornare successive mette margine tra sé e Bezzecchi. Ne esce un gp con pochissimi sorpassi e posizioni cristallizzate o quasi sin dall'inizio. In quarta c'è Alex Marquez, in quinta il leader del Mondiale, Jorge Martin. Caduto Francesco Bagnaia, fuori per un problema alla frizione Raul Fernandez. In classifica generale comanda sempre Martin, ma ora con soli 19 punti di vantaggio su Marquez, che scavalca Bezzecchi, adesso terzo, a -24 dalla vetta.







