MotoGP, Austin: altra pole per Marc Marquez.

Terza pole position consecutiva per Marc Marquez che partirà davanti a tutti anche ad Austin, nel terzo Gran Premio stagionale di MotoGP. Alle spalle dello spagnolo della Ducati, che ha fermato il cronometro in 2:01.088, la VR46 di Fabio Di Giannantonio e il fratello Alex con il team Gresini. In seconda fila Bagnaia, 6°: davanti a Pecco ci sono Acosta e Morbidelli.

