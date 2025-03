MotoGp: Austin; Marc Marquez miglior tempo delle Pre-qualifiche Lo spagnolo 'vola' sulla Ducati. Seguono Di Giannantonio e Morbidelli

Lo spagnolo Marc Marquez, in sella a una Ducati, ha ottenuto il miglior tempo nelle Pre-qualifiche del Gran Premio delle Americhe, sul circuito texano di Austin, girando in 2'02"929. Al secondo e terzo posto Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, entrambi con la Ducati GP25 del team VR46. Quarto tempo per Alex Marquez e decimo per Francesco Bagnaia. Domani ad Austin sono in programma le FP2, qualifiche e Sprint Race.

