MotoGp, Australia: annullata la gara lunga. Martin spera ancora

La pioggia cancella l'ultima volta di Phillip Island nella MotoGp e tiene vive le speranze di titolo di Jorge Martin. A causa degli scrosci d'acqua caduti sulla pista australiana e delle nuvole basse, la visibilità era talmente ridotta da impedire un eventuale decollo degli elicotteri dal circuito, eliambulanza compresa, condizione fondamentale per correre e garantire la sicurezza dei piloti. E così, dopo una lunga attesa e il precedente annullamento delle corse di Moto2 e Moto3, anche la gara lunga della Motogp è saltata.

Notizia negativa per Marc Marquez, che aveva già vinto la sprint e partiva in prima posizione, risultando il super favorito della domenica, ma anche per Marco Bezzecchi, che aveva una grossa occasione per accorciare su Martin e vede ridursi, in generale, le possibilità di recupero nel Mondiale. Buona nuova per Martin stesso, che durante la sprint era caduto e oggi non sarebbe stato della gara. Inoltre, gli esami hanno rivelato solo la frattura del solo radio, mentre è intatta l'ulna: lo spagnolo ha perciò evitato il rientro in patria per sottoporsi a delle terapie già in trasferta, senza operazione, e potrebbe esserci in Malesia.

Con la gara lunga ridotta a un solo giro di saluto al circuito di Phillip Island (dal prossimo anno si andrà ad Adelaide), la classifica dice ora: Marc Marquez 365, Martin 355, Bezzzecchi 315, a quattro prove dal termine, compreso il Qatar, in cui gli organizzatori assicurano che si correrà.







