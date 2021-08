MOTOGP MotoGP, Austria: pole e record della pista per Martin

Jorge Martin concede il bis sul circuito di Spielberg e, dopo la pole e la vittoria della scorsa settimana nel GP di Stiria, partirà ancora una volta davanti a tutti in quello d'Austria. Soddisfazione doppia per lo spagnolo della Ducati Pramac che, oltre alla pole position, ha fatto segnare anche il nuovo record della pista in 1.22.643.

Alle sue spalle il leader del mondiale Fabio Quartararo, secondo a soli 34 millesimi da Martin, e “Pecco” Bagnaia, terzo con la Ducati ufficiale. Marc Marquez è quinto mentre Valentino Rossi scatterà in sesta fila con il 18° tempo.



