MotoGp: Bagnaia all'Aprilia fino al 2030, Acosta in Ducati per due stagioni

Era nell'aria già da prima dell'inizio della stagione di MotoGp, ma ora c'è la conferma: Francesco Bagnaia sarà un pilota dell'Aprilia. Dopo l'addio alla Ducati annunciato ieri dal torinese, con cui ha vinto due Mondiali in otto stagioni, oggi è arrivato il seguito della vicenda, con la casa di Noale che ha confermato l'ingaggio di Bagnaia dal 2027 al 2030. Quattro anni per provare a tornare grande in sella a una due ruote in enorme crescita, formando un nuovo binomio italiano pilota-moto e facendo squadra con un altro dei talenti prodotti dalla Vr46 Academy, Marco Bezzecchi.

“L’ingaggio di Bagnaia - si legge nel comunicato della casa emiliana - si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che, con l’arrivo di un tre volte campione del Mondo, consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGp. Questo accordo conferma anche la solidità del progetto di Aprilia Racing alla vigilia della rivoluzione tecnica del 2027, che vedrà l’introduzione dei nuovi motori da 850cc”.

L'uscita di Bagnaia dà il via libera al secondo movimento tanto atteso: Pedro Acosta lo rimpiazzerà in Ducati per due stagioni. Nonostante la Ktm abbia più volte ribadito di non voler lasciare andare tanto facilmente il proprio campioncino, alla fine lo spagnolo ha "vinto" e affiancherà Marc Marquez in sella alla moto di Borgo Panigale. I due faranno squadra almeno fino al 2028.







