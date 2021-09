MOTOMONDIALE MotoGP: Bagnaia in pole con record della pista Sabato d’oro per i piloti italiani nelle qualifche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: “Pecco” conquista la pole in MotoGP, Fenati in Moto3.

“Pecco” Bagnaia si è sbloccato e non ha più intenzione di fermarsi. Dopo il primo successo in MotoGP dello scorso weekend ad Aragon, il pilota della Ducati conquista anche la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il torinese si conferma al top della forma: record della pista in 1.31:065, 2ª pole consecutiva, 6ª prima fila consecutiva e prima piazza a Misano che torna ad un italiano dopo 12 anni di distanza: l’ultimo fu il “maestro” di Bagnaia, Valentino Rossi, nel 2009.

Il Dottore, invece, è la grande delusione di queste qualifiche: caduto in Q1, il 46 chiude penultimo e scatterà dalla 23ª posizione. Disastro Petronas con Dovizioso ultimo, pomeriggio magico per la Ducati che fa doppietta grazie a Jack Miller: l’australiano è a due decimi e mezzo da Bagnaia. Terzo il leader del mondiale Fabio Quartararo su Yamaha, vittima di una caduta all’ultimo tentativo utile per strappare la pole position. A terra anche Marc Marquez che non va oltre la settima posizione in griglia.

Trionfo, anzi, vero e proprio dominio azzurro in Moto3 con 4 piloti italiani nelle prime 4 posizioni: Romano Fenati davanti a tutti in 1.41:756. Alle sue spalle Dennis Foggia, Niccolò Antonelli e Andrea Migno. In Moto2, invece, Marco Bezzecchi è solo ottavo con la pole che è andata allo spagnolo della Kalex Raul Fernandez.

