MotoGp: Bagnaia miracolato. Bastianini dovrà essere operato

"Oggi posso solo dire grazie". Francesco Bagnaia tranquillizza i suoi tifosi sui social dopo il brutto incidente in Catalogna. Lo stesso per Enea Bastianini che scrive: "Grazie per il vostro supporto". Il gran premio della Catalogna, dominato alla fine dall'Aprilia, è stato segnato da due maxi cadute in avvio, in particolare quella che ha coinvolto Pecco Bagnaia: tanta paura per il campione della Ducati che miracolosamente ha riportato solo contusioni, nonostante gli sia passata sopra la Ktm di Brad Binder. "Gli ulteriori accertamenti medici non hanno evidenziato fratture" ha fatto sapere il team di Borgo Panigale, e il pilota torinese farà rientro in Italia con il resto della squadra. "Avevo poco grip - ha detto il pilota torinese ai microfoni di Sky - nel giro di ricognizione, ho preso una grande botta. Al momento è difficile capire cosa sia successo, di sicuro non è stata caduta normale. Farò di tutto per essere a Misano".

E' andata peggio invece a Bastianini che, coinvolto nella caduta collettiva alla prima curva, ha riportato due fratture (caviglia e mano sinistre) e dovrà essere operato.

