Comincia male il weekend di Misano di Pecco Bagnaia, penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza di domenica per aver ostacolato Alex Marquez nel corso delle FP1 di stamattina, nelle quali il ducatista ha chiuso 6°. La sanzione non è appellabile, dunque a Bagnaia, comunque vada, sarà preclusa la prima fila.